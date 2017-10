CHAREST, Yolande

(née Hurteau)



À Montréal, le 3 octobre 2017, à l'âge de 83 ans, est décédée Madame Yolande Hurteau Charest, tendre épouse de Monsieur Réal Charest.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses fils bien-aimés Clément (Martine), Jean-Antoine (Christelle) et Louis-Martin (Alisia), ses petits-enfants Hubert, Victor, Antonin, Édouard, Samuelle et Marlo, ses belles-soeurs Marcelle (Jean-Pierre), Huguette et Claudette, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au Complexe funéraire Saint-François d'Assise, Urgel Bourgie, 6700 rue Beaubien E., Montréal,le vendredi 6 octobre 2017 de 14h à 17h et de 19h à 22h ainsi que le samedi 7 octobre 2017 de 9h à 10h30.Le service funéraire se tiendra en l'église Notre-Dame-du-Foyer, 5999, 40e avenue, Montréal, le samedi 7 octobre 2017 à 11h, suivi de la mise en terre au cimetière Saint-Léonard.