Abandon d'Énergie Est: le patronat déçu

MONTRÉAL – Les organisations représentant le milieu des affaires se sont dites déçues par l’abandon du projet de pipeline Énergie Est par TransCanada, jeudi.

Le Conseil du patronat du Québec (CPQ) estime que cet échec est en partie dû à la «valse d’hésitation» de la part de Québec et Ottawa.

«Entendons-nous bien: un projet peut être acceptable ou inacceptable à la fin d’un processus rigoureux d’analyse, mais dans ce cas-ci, Énergie Est ne s’est même pas rendu à l’étape d’étude détaillée, a mentionné Yves-Thomas Dorval, président-directeur général du CPQ, par communiqué. Or, les mécanismes d’examen doivent être clairs, prévisibles et réalistes dans le temps – faute de quoi, comme on le voit, ça se traduit par l’avortement d’un projet, aussi porteur soit-il.»

Il n’a pas non plus été tendre envers l’Office national de l’Énergie qui a dû reprendre à zéro l’analyse du dossier, lorsque deux de ses commissaires se sont placés en conflit d’intérêts.

«Que l’on ait été pour ou contre le développement de ce pipeline, une analyse en profondeur est impérative pour éviter de répéter la même saga, et cela inclut un examen sans complaisance du rôle de juge et parti qui semble avoir été joué par les organismes de réglementation, comme l’Office national de l’Énergie», a ajouté M. Dorval.

Coup dur à l’économie

Pour la Chambre du commerce du Canada, la fin de ce projet est un «coup sérieux à l’économie canadienne».

«Énergie Est aurait créé des milliers d’emplois et des milliards de dollars en revenu dans l’économie canadienne, a dit le président de la Chambre, Perrin Beatty. Il s’agit d’une grande déception et un pas en arrière afin de construire des infrastructures vitales pour envoyer les ressources canadiennes vers les marchés.»

M. Beatty a souligné que la mise au rancart de cet oléoduc coûterait surtout des emplois en Atlantique, une région qui en a bien besoin.