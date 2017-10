Agenda du week-end

Jusqu’au 15 octobre, le 46e festival du nouveau cinéma bat son plein dans plusieurs salles de la ville. On pourra voir des films ayant gagné des ­compétitions internationales, des films de nos auteurs préférés et de ceux de demain, des courts et des longs métrages, ainsi que quatre films concerts. À l’agora Hydro-Québec, au Pavillon des sciences de l’UQAM, c’est le Grand événement des P’tits Loups, à partir de 10 h, samedi et dimanche. C’est gratuit. Les 3 à 15 ans y ­trouveront des parcours interactifs, des ateliers créatifs, des projections familiales, etc. Ils découvriront ­comment réaliser des GIF et en apprendront sur le travail qui se cache derrière les films. Prévente, consultez le site du FNC.