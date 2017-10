Au chômage, quels films pour s’inspirer ?

Annabelle Moreau – 37e AVENUE

En attendant que votre recherche d’un nouvel emploi porte ses fruits, voici des films qui pourraient vous donner certaines idées (ou en écarter d’autres !)

Jerry Maguire (1997) : Tout est matière à succès dans la vie de cet agent sportif incarné par Tom Cruise. Il est riche et célèbre, comme ses clients. Mais alors qu’il exprime des doutes quant à la futilité de son existence, on le fiche à la porte. Avec les quelques athlètes qui lui demeurent fidèles, il se réinvente comme indépendant.

La moitié gauche du frigo (2000) : Christophe, ingénieur au chômage, accepte que son colocataire Stéphane filme sa recherche d’emploi. Entretien, séminaires, recherches, tout y passe. Mise en scène humoristique d’un problème plus grave : comment se remettre sur pied quand on est sans emploi ?

La poursuite du bonheur (The Pursuit of Happyness, 2006) : Un vendeur d’appareils médicaux interprété par Will Smith perd sa femme et son logement. Devenu père monoparental sans abri à San Francisco, il fera tout pour retrouver une vie normale. Ce film montre l’importance de l’espoir, même quand tout s’écroule autour de soi.

Le réseau social (The Social Network, 2010) : Film sur la naissance du réseau social Facebook. En 2004, alors que Mark Zuckerberg est encore à l’université, il imagine un espace virtuel pour rapprocher la communauté estudiantine. Pour ceux qui croient en leurs projets, car pour chaque bonne idée, il y a des jaloux et des conséquences.

Le vendeur (2011) : Au Saguenay, la seule usine de la région est fermée temporairement, et tous ses travailleurs, mis en lock-out. Marcel Lévesque continue néanmoins de vendre des voitures, alors que les commerces ferment un à un. S’il adore sa fille et son petit-fils, le travail est pour lui plus important que tout. Il ne veut pas prendre sa retraite, mais sa vie bascule lorsqu’un drame le frappe de plein fouet.