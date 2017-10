Coupable d'agressions sexuelles: sa peine alourdie pour s'en être pris physiquement à des journalistes

Condamné à 23 mois pour des gestes à caractère sexuel, Nadim Haj Hattab a vu sa peine être alourdie à la suite d’agressions qu’il a commises à l’égard de deux journalistes et d’une constable spéciale.

À LIRE AUSSI: Le massothérapeute coupable d'agression sexuelle sur trois patientes condamné à 23 mois de prison

En tout, le juge Gilles Charest a estimé que pour les gestes de violence posés par l’ancien massothérapeute, une peine de 25 jours devait être appliquée.



La semaine dernière, Haj Hattab avait plaidé coupable aux accusations de violence portées contre lui. Il avait alors dit que le 6 février, soit le jour où il a agressé Martin Everell de TVA et Yannick Bergeron de Radio-Canada, il était «stressé» et «en piteux état physique». En voyant les journalistes, il n’avait alors «pas été en mesure de se contrôler».



À la suite de cet événement, Haj Hattab est allé consulté un médecin qui lui a prescrit des antidépresseurs.



Le 11 juillet, lorsque cette fois, c’est à des constables spéciaux qu’il s’en est pris, Haj Hattab avait mentionné au Tribunal qu’il était alors «complètement désemparé à l’idée de ne plus voir ses enfants» puisque cette journée-là, il devait recevoir son jugement dans son dossier d’agression sexuelle.



On lui reprochait alors d’avoir agressé sexuellement trois patientes âgées de 38 à 55 ans, en 2012, alors qu’il travaillait à la clinique Ayurveda Massothérapie de la rue Maguire.