De l’asphalte neuf ravagé par des travaux d’aqueduc

« À quoi ça sert de réparer la rue si c’est pour la détruire quelques semaines plus tard ? Ça n’a aucun sens », soupire Victor Morin, un résident du boulevard de l’Assomption.

En juillet, des travaux d’asphaltage grandement attendus ont été réalisés sur cette artère menant à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont. Les citoyens du secteur déploraient depuis des années l’état lamentable de la route, parsemée de nids-de-poule et de profondes fissures.

Or, depuis lundi dernier, la réhabilitation d’une conduite d’eau potable est en cours sur ce même boulevard, entre les rues Saint-Zotique Est et Beaubien Est, selon le site web de la Ville.

« La rue était vraiment délabrée ici, alors quand on a vu qu’ils la refaisaient enfin, on était super contents, se souvient M. Morin. Mais là, on ne comprend pas à quoi ils ont pensé. »