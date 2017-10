La deuxième édition du Tournoi de footgolf, un mélange de golf et de soccer, était au profit de la Fondation de l’Impact. Les sommes recueillies permettront d’organiser et d’appuyer des activités afin d’améliorer la qualité de vie des enfants provenant de milieux défavorisés.

Le joueur vedette, Ignacio Piatti, est en compagnie de Carmie Saputo, présidente de la Fondation, Véronique Fortin, directrice exécutive de la fondation, directrice des relations publiques et assistante au président, et Joey Saputo, président de l’Impact de Montréal et du Stade Saputo.

Les jeunes ont passé une agréable journée en compagnie de Marco Donadel.

Ballou Tabla est en compagnie de Véronique Dubois, directrice programmation TVA Sports, et Richard Legendre, de l’Impact.

Les coupes d’arrivée ont 21 pouces de diamètre. Evan Bush est accompagné de Jonathan Groulx et Michel Landry, du Golf Saint-Raphaël, ainsi que de Geneviève Roy, de Tourisme Laval.

Même un ballon de soccer peut se retrouver dans la fosse de sable. Shamit Shome et Patrice Bernier, de l’Impact sont entourés de Mark Davidson, Michael Zacharek et Geneviève Desrochers.

Hernan Bernardello, de l’Impact, est entouré de Maxime Nadot, Jean-Philippe Beaulieu, Thomas Spirk et Josyanne Gamache.

Le professionnel de golf, Daniel Comeau, qui tient un ballon de soccer, est entouré des experts de soccer à TVA Sports, Jonathan Bourgault, Frédéric Lord et Vincent Destouches.

Carmelo Sansalone a démontré son talent pour maintenir le ballon en l’air en utilisant sa tête sous les regards de Fabio Panetta, Deian Boldor, de l’Impact, et Nico Sansalone.

Dominic Oduro est en compagnie de Catherine Soulie, de Vidéotron.

L’entraîneur de l’Impact, Mauro Biello, est en compagnie d’un groupe d’employés de Saputo.