GAUVREAU, Jeannine

(née Favreau)



À Richelieu, le jeudi 28 septembre 2017 est décédée, à l'âge de 92 ans, Madame Jeannine Gauvreau (née Favreau). Elle était l'épouse de feu Roger Gauvreau.Elle laisse dans le deuil ses quatre enfants Lucie (Yolaine), Pierre (Maryse), Céline et Jacques (César), ses quatre petits-enfants, ses six arrière-petits-enfants, ses neveux et nièces ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 7 octobre 2017 dès 14h, en présence des cendres, au:Une cérémonie suivra à 16h, à la chapelle du complexe.Vos témoignages de sympathie peuvent s’exprimer par un don à la Société Alzheimer du Haut-Richelieu.