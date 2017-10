Frank Dancevic s’arrête au deuxième tour à Stockton

Le Canadien Frank Dancevic s’est incliné au deuxième tour du Challenger de Stockton, jeudi, en Californie.

L’Ontarien de 33 ans, qui occupe le 328e rang du classement de l’ATP, a été défait par Elias Ymer en trois manches de 3-6, 7-6(8) et 6-4.

Le Suédois de 21 ans, 208e au monde, a eu besoin de 2 h 11 min pour venir à bout de Dancevic. Ce dernier a réussi huit as et commis sept doubles fautes au cours de la rencontre. Il a enregistré un taux de réussite en première balle de 51 % et a été brisé à trois reprises.

Pour sa part, Ymer a réussi quatre as et commis neuf doubles fautes. Il a été brisé quatre fois par le Canadien. À terme, Ymer a remporté 101 points contre 106 pour Dancevic.

En quart de finale, le Suédois se mesurera à l’Américain Tim Smyczek.