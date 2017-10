Il survit miraculeusement à un accident à 300 km/h

Au volant de sa Porsche Cayman GT4, un conducteur de 23 ans roulait à environ 300 km/h avant de s’écraser dans le fossé. L’accident n’a heureusement pas été fatal.

Alors qu’il venait de passer une partie de la soirée à rouler sur le mythique circuit du Nürburgring , cet automobiliste ne semble pas avoir levé le pied en arrivant sur l’autoroute.

Bien qu’il n’y ait pas de limite de vitesse sur l’Autobahn 4 sur laquelle il roulait en Thuringe, la prudence est toujours de mise. Surtout lorsque la chaussée est mouillée, comme c’était le cas lors de cette soirée.

Le jeune conducteur peut remercier la résistance de sa voiture qui n’a pas été retenue par la barrière de sécurité et qui est allée s’écraser dans le fossé.

La GT4 est la version la plus radicale de la Porsche Cayman. Elle est propulsée par un six cylindres à plat de 3,8 L qui développe 385 chevaux-vapeur et 309 livres-pied. Puisqu’elle ne pèse que 1383 kilogrammes, elle est très agile.