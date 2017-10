Ils refusent d’habiter leur comté

À 570 km de sa circonscription

Le député libéral Jean Boucher est un habitué des longs déplacements, lui qui représente la circonscription la plus au nord du Québec, celle d’Ungava. M. Boucher habite à Trois-Rivières, dans la circonscription de Maskinongé, soit à plus de 570 kilomètres de son bureau de comté, situé à Chibougamau. Il dispose d’ailleurs d’une allocation annuelle additionnelle de 24 200 $ pour visiter ses électeurs.

Elle veut rester à tout prix

Certains sont prêts à tout pour demeurer dans leur comté. C’est le cas de la députée libérale Filomena Rotiroti, qui représente la circonscription de Jeanne-Mance-Viger depuis 2008, et a choisi l’option de la reconstruction. Jointe au téléphone, elle nous a expliqué que faute de terrain disponible dans Saint-Léonard, elle a acheté une propriété en 2010 qui a été rasée au sol et entièrement reconstruite après un an de travaux.