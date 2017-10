Je sors, je reste

JE SORS :

- CONCERT

Concert d’ouverture du Concours international d’orgue de Montréal

La 10e édition du Concours international d’orgue de Montréal débute ce soir et le concert d’ouverture sera assuré par le gagnant de l’an dernier, Christian Lane, en interprétant deux pièces solos. La soirée se poursuivra avec le chanteur montréalais Leif Vollebeck, qui sera en compagnie de l’organiste en résidence de l’OSM, Jean-Willy Kunz. À noter que l’événement prévoit une programmation riche en musique, jusqu’au 21 octobre prochain. *Ce soir à 19h à la Maison symphonique de Montréal

- ÉVÉNEMENT

Humanorium : L’étrange fête foraine

Dans le cadre du parcours et événement KM3 du Quartier des spectacles, L’étrange fête foraine Humanorium prend place dans la Place Émilie-Gamelin. Découvrez les tentes, les roulottes, le manège et plusieurs œuvres et artistes qui seront sur place, pour ce dernier rendez-vous extérieur. *Tous les jours jusqu’au 15 octobre à la Place Émilie-Gamelin

- EXPOSITION

Love Is Love : Le mariage pour tous selon Jean-Paul Gauthier

Photo courtoisie

Pour ceux et celles qui n’ont pas encore vu l’exposition Love is Love en collaboration avec la Maison Jean-Paul Gauthier, il s’agit de votre dernière chance de la découvrir en ville. Jusqu’à lundi, les 35 robes et habits de noce réalisés par le créateur seront exposés, mettant en lumière le génie et l’audace de celui-ci. *Jusqu’à lundi à 10h au Musée des beaux-arts de Montréal

- CONCERT

Moulettes

Photo courtoisie

La nouvelle série musicale Mile-Out présente le groupe de Royaume-Uni, Les Moulettes qui ont séduit le monde entier par leur musique rock-indie. Pénétrez dans un univers où les arrangements acoustiques et électriques ne font qu’un. Vous serez séduits par le talent de cette formation qui n’a pas peur de sortir des sentiers battus. * Demain soir à 20h au Théâtre Outremont

- EN VILLE

Soirée Rebel – Maison Sivo

Photo courtoisie

Question de bien commencer le week-end de l’Action de grâce, La Maison Sivo, une micro-distillerie québécoise, propose une soirée de dégustation de liqueur alcoolisée. Tous les produits sont fabriqués dans les Cantons-de-l’Est, selon les traditions de la Hongrie. Une découverte à faire absolument! Des bouchées vous seront également servies. *Ce soir à 21h à la Voûte

JE RESTE

- ALBUM À ÉCOUTER

Notre Dame de Paris

La magie de la comédie musicale Notre Dame de Paris renaît sur un nouvel album double. Près de 20 ans se sont écoulés, depuis la première du spectacle musicale et voilà que cet opus fait peau neuve avec une nouvelle monture qui présente 53 pistes. Laissez-vous emportez par les aires d’Esmeralda et de Quasimodo. *Sortie le 29 septembre

- TÉLÉ

Retour vers le futur

Photo courtoisie

Question de rendre votre week-end de l’Action de grâce des plus relaxantes, TVA diffuse le film classique Retour vers le futur, réalisé par Robert Zemeckis. Mettant en vedette Michael J. Fox, jouant le jeune Marty et Christopher Lloyd, jouant le docteur Brown, on voyage dans le temps dans la comédie et la fantaisie. *Ce dimanche à 15h45 sur les ondes de TVA

- TÉLÉ

Infiltration

Photo courtoisie

L’animateur Pierre-Yves Lord n’a pas froid aux yeux. Après avoir pénétré dans les piqueries de Montréal ou monter les toits les plus vertigineux de la ville, le voici dans les maisons d’échangistes. Il se rend dans quelques établissements pour essayer de comprendre le phénomène des couples qui échangent de partenaires sexuels. *Ce soir à 22h sur les ondes de Z Télé

Coup de cœur d’Anne-Lovely

LIVRE: Albertine ou la férocité des orchidées

Photo courtoisie

Albertine est une trentenaire inaccomplie, écrivaine fantôme qui travaille pour une chroniqueuse polémique réputée. Toujours à la recherche de sa voie, elle est amoureuse de deux hommes et surtout de ses deux chats, jusqu’au jour de sa rencontre avec Charlotte, une jeune femme qui brouille ses cartes. Non seulement se fait elle courtiser par cette nouvelle flamme féminine, mais elle se fait ouvrir des portes dans le monde de la finance. Pour vous distraire et rencontrer des personnages féminins forts, ce roman est à dévorer sans modération! *Sortie chez le libraire le 4 octobre