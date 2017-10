Je suis une meilleure gameuse grâce à Cuphead

Le jeu Cuphead, sorti le 29 septembre, est déjà le chouchou des gamers un peu partout sur le web. Conçu par les frères Moldenhauer de StudioMDHR, le jeu aux saveurs rétro devait être consacré aux «boss battles», mais est finalement devenu un jeu complet.

Qu’est-ce qu’un gamer cherche à accomplir quand il joue à un jeu vidéo? Est-ce simplement pour le divertissement, ou est-ce un peu plus profond comme expérience? Je me suis posé ces questions durant mes longues sessions avec Cuphead.

Bien qu'il soit jeune, Cuphead a déjà la réputation d'être un jeu excessivement difficile. On en rit même en disant que «c'est le Dark Souls des run and gun!». Oui, le jeu est hyper difficile. Mais ce n’est pas parce qu’il est difficile qu’il est moins bon, au contraire.

Capture d'écran

Après plusieurs heures à jouer à Cuphead, j’ai constaté que je ne jouais pas que pour «le fun», finalement. Je ne m’attendais pas du tout à découvrir de nouvelles choses sur ma passion des jeux vidéo, mais ce fut le cas. Tout ça, grâce à un jeu indie. Je me suis rendue compte que je jouais pour me dépasser, et pour me surprendre moi-même.

Un jeu qui me donne tout ce dont j’ai besoin, dès le début, ne m’aide pas à devenir meilleure. Ils sont très divertissants, certes, mais Cuphead l’est tout autant en nous forçant à apprendre de nos erreurs.

Vous n’allez jamais avancer dans ce jeu si vous ne réfléchissez pas à vos erreurs. Pourquoi suis-je tombée dans ce trou-là? Pourquoi suis-je morte à ce moment-là? Comment puis-je sauter là? Ce sont des pensées qui peuvent revenir souvent durant un gameplay, mais Cuphead est dans une catégorie bien à lui.

Capture d'écran

Le jeu

Que ce soit sur Xbox One ou PC, les contrôles ne sont pas très compliqués. Vous pouvez sauter, glisser, tirer, avancer et vous avez une attaque spéciale. Plus vous avancez, plus vous accumulez des spécialités. Bref, c'est simple.

Si la mécanique est si simple, pourquoi le jeu est-il si difficile? Parce qu’il faut apprendre comment coordonner chaque mouvement et chaque option pour obtenir une combinaison gagnante. Il faudra sauter sur les bonnes plateformes, tirer au bon moment, changer d’arme, sauter ailleurs, etc.

J'ai crié de colère, parfois de bonheur, j'ai fait des high fives à mes amis et j'ai eu tellement mal au pouce que j'ai dû mettre de la glace dessus. #PasUneBlague. Je dois m'excuser auprès de mes collègues qui m'ont peut-être entendue rager dans le studio. Il est difficile, mais je suis aussi pas très douée dans ce type de jeu.

Le jeu est divisé en niveaux platformers et en niveaux où vous devez confronter des gardiens tenaces. Chaque gardien a plusieurs phases de combat qui vous demanderont d’analyser le champ de bataille d’une autre façon. Même s’il faut retenir beaucoup d’information, il faut aussi agir extrêmement rapidement.

Vous commencez avec seulement trois chances (HP), ce qui semble totalement injuste. Ça fait partie du type de gameplay, mais il aurait été bien peut-être de cacher une chance additionnelle dans chaque niveau. Au moins, j’ai acheté un point HP de plus dans le magasin!

Le visuel

Cuphead est probablement l’un des plus beaux jeux vidéo que j’ai vus de ma vie. On est très loin du look réaliste de Horizon, mais on est dans la même ligue, côté qualité.

Capture d'écran

Le jeu a été vraisemblablement inspiré des dessins animés des années 1930 de Max Fleischer, connu pour ses oeuvres telles que Betty Boop et Popeye. Et cette réinterprétation du style est effectuée avec brio. J’ose le dire: on frôle ici la perfection.

Capture d'écran

Ce n’est pas que dans la qualité du dessin que le jeu rayonne. La créativité derrière chaque niveau et personnage est d’un imaginaire époustouflant. Des grenouilles avec des gants de boxe qui se transforment en machine de casino, une actrice sur scène qui raconte une histoire tout au long de votre combat, un gardien inspiré des constellations... vraiment, chaque niveau me dévoilait de nouvelles surprises magnifiques.

Capture d'écran

Durant mes pauses de gaming, je prenais le temps de regarder d’autres gamers y jouer pour savourer chaque belle image que je manque durant le chaos du jeu. Oui, c’est si beau que ça.

Le bon, le moins bon

Le bon

D’une beauté rare

Style de jeu différent

Gardiens et niveaux originaux et colorés

Une présentation visuelle et musicale totalement unique en son genre

Le prix (21,99$!)

Le moins bon

Extrêmement difficile

Parfois un peu chaotique

Effets sonores un peu faibles, il est parfois difficile de savoir si vous touchez vos adversaires

Capture d'écran

Bref...

Le jeu peut être parfois décourageant, mais ça n’enlève rien à son charme. Justement, un jeu difficile n'est pas moins bon; il nous force à changer notre façon de jouer. Et, grâce à cet excellent titre, je crois être une meilleure gameuse aujourd'hui.

Cuphead est disponible sur Xbox One et Windows 10.