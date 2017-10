L’abandon de l'oléoduc d’Énergie Est bien accueilli à Québec

La décision de TransCanada d’abandonner le projet d’oléoduc Énergie Est a été bien accueillie par la classe politique à Québec jeudi matin.

​«TransCanada a pris une décision qui devenait évidente pour elle», a commenté le ministre de l’Environnement, David Heurtel peu après l’annonce de l’entreprise albertaine.

Le ministre a rappelé que le gouvernement Couillard avait posé sept conditions «minimales» à l’acceptation d’Énergie Est, dont l'obligation de démontrer l’impact économique du projet au Québec. «On n’avait pas de réponses très satisfaisantes de ce côté-là», dit David Heurtel.



L’abandon d’Énergie Est démontre que l'économie est dans une «transformation mondiale». «On est en train de réaliser clairement que la réponse, c’est les énergies renouvelables», affirme le ministre Heurtel.



Transport par train



Quant au ministre de l’Énergie, Pierre Arcand, il s’est fait peu bavard sur l’état d’esprit du gouvernement Couillard sur cet abandon de projet. «Le promoteur a pris une décision commerciale qui est la sienne. Ce sera à la compagnie de faire ses commentaires et de justifier pourquoi», a-t-il indiqué, lors d’une mêlée de presse.



«Nous, on travaille pour les énergies renouvelables. C’est ça l’objectif du gouvernement», a-t-il ajouté.



Quant à la possibilité que l’abandon au projet mène à davantage de transport de pétrole par train, le ministre a voulu se faire rassurant. «Ce sera aux compagnies de voir comment ils vont le faire. Ça peut être transporté par bateau, ça peut être transporté du Houston au Texas, ça peut être transporté de bien des façons», a-t-il dit.



Le PQ se réjouit



Farouchement opposé au projet d’oléoduc, le Parti québécois considère l’abandon du projet Énergie Est par Transcanada comme «la victoire des Québécois» et la «victoire du Parti québécois».



«Nous, on s'est opposé, depuis le début, très clairement, à ce projet d'Énergie Est, alors que la CAQ et les libéraux étaient prêts à le laisser passer à certaines conditions», a expliqué le chef du PQ, Jean-François Lisée, lors d’un point de presse, jeudi.



«Mauvaise nouvelle pour François Legault ce matin, mauvaise nouvelle pour Philippe Couillard, mais pour nous, c'est une grande nouvelle parce que le Québec n'est plus menacé dans son intégrité territoriale, dans ses 860 cours d'eau», a-t-il poursuivi.



Questionné à ce sujet lors d'une mêlée de presse, le député caquiste Éric Caire n’a toutefois pas exprimé de déception quant à la décision de Transcanada.



«Nous on avait deux conditions : l’acceptabilité sociale et qu’il y est des retombées [économiques] pour le Québec et il semblerait que ces deux conditions-là ne puissent pas être rencontrées. Pour le reste, c’est la décision d’Énergie Est», a-t-il indiqué.

Plus de détails à suivre...

- Avec la collaboration de Marc-André Gagnon et de l’Agence QMI