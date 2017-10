Le Canada a accueilli 800 réfugiés yézidis d’Irak

OTTAWA | Près de 800 réfugiés yézidis d’Irak, persécutés par le groupe extrémiste État islamique (EI), ont été accueillis au Canada depuis un an, a annoncé jeudi le ministre canadien de l’Immigration, Ahmed Hussen.

Le Parlement canadien avait voté il y a un an une résolution qualifiant de « génocide » les exactions subies par les Yézidis dans le nord de l’Irak, et promis d’accueillir 1200 « survivants, très vulnérables ».

« Je suis aujourd’hui fier d’annoncer que presque 800 femmes et fillettes, ainsi que d’autres survivants de l’EI sont déjà arrivés et ont commencé à refaire leur vie au Canada grâce à des parrainages privés et de groupes communautaires », a déclaré au Parlement Ahmed Hussen.

« Je demeure étonner par la générosité et la compassion dont font preuve les Canadiens à l’égard de ce groupe très vulnérable », a souligné M. Hussen, eux-mêmes un ancien réfugié de Somalie.

Les Yézidis, une minorité kurdophone adepte d’une religion préislamique en partie issue du zoroastrisme, ne sont ni Arabes ni musulmans, et l’EI les considère comme des hérétiques polythéistes.

Des milliers de femmes et adolescentes, en particulier celles issues de la minorité yézidie, ont subi des abus horribles dans des zones contrôlées par l’EI, tels que des viols, enlèvements, esclavage et traitements inhumains, estimait l’ONU fin août.

En 2014, des jihadistes ont tué des milliers de Yézidis dans leur fief du mont Sinjar, dans le nord de l’Irak, et enlevé des milliers de femmes et d’adolescentes, pour les réduire à l’état d’esclaves sexuelles.

Environ 3000 d’entre elles seraient encore en captivité, selon un rapport récent de la mission d’assistance des Nations Unies pour l’Irak et le Haut-Commissariat aux droits de l’homme de l’ONU.

Depuis fin novembre 2015, le Canada a aussi accueilli plus de 40.000 réfugiés syriens.