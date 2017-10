Le jour J pour Ellie Black?

Qui succédera à Simone Biles à titre de championne mondiale du concours individuel multiple, la sensationnelle gymnaste américaine ayant décidé de prendre une pause après son triomphe aux Jeux olympiques de Rio à l’été 2016?

On connaîtra la réponse vendredi soir au Stade olympique et les aspirantes au titre ne manquent pas, surtout après que la favorite de la compétition, la Roumaine Larisa Iordache, a dû déclarer forfait après avoir subi une déchirure au tendon d’Achille durant l’échauffement au sol mercredi.

Les absences de Biles et d’Iordache ouvrent donc les portes toutes grandes à un joyeux bal de prétendantes dont fait partie la Canadienne Ellie Black.

L’athlète originaire de Halifax, cinquième du concours individuel multiple aux derniers Jeux olympiques, fera la lutte à la Japonaise Mai Murakami, première aux qualifications avec une note de 55.933; à la jeune Américaine Ragan Smith (55.932), à la Française Mélanie Jesus dos Santos (55.299) et à la Russe Elena Eremina (54.999).

Black a enregistré le troisième meilleur pointage (55.766) lors de l’étape des qualifications et la quintuple championne canadienne entend bien profiter de l’appui de la foule ce soir pour réaliser un coup de théâtre.

Ses chances de récolter une médaille sont jugées comme étant très bonnes.

Brooklyn Moors, une Ontarienne âgée de 16 ans, en est à sa première participation aux Mondiaux et elle est parvenue à se qualifier pour le concours multiple, avec une 15e position lors des qualifications.

Une première médaille depuis 2006?

Le Canada n’est pas parvenu à remporter de médaille aux championnats du monde de gymnastique artistique depuis 2006 alors que Kyle Shewfelt et Elyse Hopfner-Hibbs avaient chacun décroché une médaille de bronze.

Aucun gymnaste canadien dans l’histoire n’a été couronné champion du monde. Shewfelt a toutefois obtenu une médaille d’or au sol lors des Jeux olympiques d’Athènes en 2004.

Black, qui s’est également qualifiée pour les finales au saut ainsi qu’à la poutre, finales qui seront présentées samedi et dimanche, doit composer avec une bonne dose de pression sur les épaules.

Shallon Olsen, 17 ans, de Surrey, en Colombie-Britannique, finaliste au saut lors des Jeux de 2016 à Rio, a poursuivi la démonstration de son talent en se qualifiant en cinquième place pour la finale du même engin.

«Nous sommes très heureux des résultats du Canada lors des qualifications, a commenté Dave Brubaker, directeur de l’équipe nationale féminine. C’est la première fois que nous avons autant de finalistes aux Mondiaux et les Canadiennes veulent évidemment offrir leurs meilleures performances à vie devant un tel public. On continue donc à s’entraîner fort et de suivre notre plan afin d’essayer de produire le meilleur résultat collectif possible à Montréal. On se doit de remercier le public pour son formidable appui.»

Un bon stimulant

La finale du concours multiple féminin commencera à 19 heures. Tous les billets sont déjà vendus.

«Le Canada fait partie de l’élite mondiale en gymnastique et nous entendons offrir de belles performances lors des finales. C’est vraiment stimulant de pouvoir concourir sous les encouragements de la foule», a déclaré Black, qui a pris une pause après les Jeux de Rio, question de s’accorder un répit sur le plan physique.

«J’en avais besoin car la gymnastique est un sport très exigeant», a expliqué l’athlète de 22 ans, récipiendaire de cinq médailles aux Jeux panaméricains en 2015, qui est bien heureuse d’avoir la chance de participer à ces championnats du monde dans la ville même où Nadia Comaneci s’est couverte de gloire en 1976.