Le rejet existe bel et bien dans la communauté gaie

J’ai lu la lettre de Mario qui tentait de vous convaincre que les hommes gais sont obsédés par le culte du corps, qu’ils n’en ont que pour les gros bras musclés, et que rien d’autre ne compte pour eux. Je suis désolé de vous décevoir, mais je dois lui donner raison dans sa description du milieu gay montréalais. Ce qu’il a décrit est la pure vérité et je serais malhonnête de dire le contraire pour vous faire plaisir.

Comme il le mentionnait, les hommes à la génétique musclée et aux gros bras bien entraînés sont capables de séduire tous les hommes qu’ils veulent, dans la mesure où ils leur ressemblent physiquement. Pendant que les plus chétifs et les moins beaux, sèchent. Allez vous promener dans le Village pour voir. Observez comment ils sont appariés avec leurs semblables et donnez m’en des nouvelles. Si vous êtes honnête et sincère évidemment.

Par contre, j’ai aimé quand vous l’avez encouragé à ne plus espérer, et surtout quand vous lui avez dit de changer de vie et de ne plus sortir pour ne plus être déçu. Sous-entendant je crois, de mettre une croix sur l’aspect physique de l’existence pour passer à autre chose. Mais c’est plus facile à dire qu’à faire vous admettrez. Chez les hommes en tout cas.

Là où j’ai cessé de vous aimer, c’est quand vous lui avez dit qu’il cherchait à faire pitié. Là je n’ai plus marché. J’ai trouvé que vous manquiez totalement d’empathie. Vous avez manqué d’esprit de réflexion en lui disant ça, et j’ai trouvé ça bizarre de votre part à vous, dont les conseils sont toujours empreints de sagesse.

Claude, un gay assumé mais qui voit clair aussi

Je n’ai jamais dit à Mario de mettre une croix sur sa vie sexuelle. Je lui ai simplement dit de changer de talle pour espérer rencontrer un homme à sa mesure. Comme lui, vous semblez limiter les possibilités de rencontrer à la cruise qui se fait dans le Village. Mais il y a quand même une vie possible pour les homosexuels ailleurs que dans ce quartier-là.

De plus, si vous aviez lu plus attentivement ma réponse, vous auriez compris que Mario n’en était pas à sa première lettre, et que depuis qu’il a amorcé sa plainte sur le milieu gai, il a dû m’écrire au moins cinq fois. Comme il n’a jamais rien essayé des suggestions que je lui avais faites pour améliorer son cas, je me sens en devoir de lui dire qu’il cherche à faire pitié sans jamais rien tenter pour améliorer son sort. Et je m’assume. Il ne suffit pas de cibler un problème et de rester figé devant pour qu’il se règle Il faut agir en fonction de ce qu’on souhaite pour parvenir à l’atteindre.