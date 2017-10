Les contraintes de la vie en société

À tous ceux et celles qui vous écrivent pour se plaindre de la mauvaise éducation des citoyens qui parlent fort dans les lieux publics, qui vivent le nez collé sur leur IPhone, qui bousculent les autres dans le métro, qui foncent pour passer devant dans les files d’attente, je voudrais dire que le savoir-vivre est une affaire personnelle. Chacun y va selon son éducation et sa connaissance de ce qu’il est bon de faire ou de ne pas faire.

Quant à celle qui se plaignait du fait qu’une femme racontait sa vie amoureuse au téléphone alors qu’elle se faisait traiter les pieds, qu’elle prenait à témoin toutes les autres personnes autour et que ça l’avait horripilée au plus haut point, et bien je lui dis merde! Selon moi dans la vie, il faut vivre et laisser vivre!

Adèle

On ne vous a jamais parlé du civisme, cette forme d’instruction qui traite du devoir qu’ont les citoyens de vivre en bonne harmonie en société pour que tout le monde se sente à l’aise et respecté des autres?