Les Devils s'associent à une équipe de hockey féminin

Les Devils du New Jersey ont annoncé jeudi un partenariat avec les Riveters de New York. Il s’agit d’une première association de ce type entre des équipes de la Ligue nationale de hockey (LNH) et du circuit américain de la National Women’s Hockey League (NWHL).

Le match inaugural de la saison régulière 2017-2018 des Riveters sera présenté au Prudential Center des Devils, le 28 octobre prochain à 13 h 30. Suivra en soirée une rencontre des Devils face aux Coyotes de l’Arizona.

L’objectif de l’alliance est de «soutenir la croissance de la NWHL et d’améliorer le développement et la visibilité du hockey féminin au New Jersey et dans la région métropolitaine new-yorkaise», ont expliqué les Devils dans un communiqué.

«Ce partenariat entre Harris Blitzer Sports & Entertainment et les Riveters représentait une chance extraordinaire de soutenir le hockey mineur et professionnel féminin au Prudential Center», a déclaré Hugh Weber, président du conglomérat à qui appartiennent les Devils.

«Nous avons bon espoir que les partisans des Devils du New Jersey et ceux qui soutiennent le développement des jeunes femmes dans le sport sont aussi fiers que nous de permettre aux Riveters d’élire domicile au Prudential Center.»

«Les Devils du New Jersey et HBSE ont montré leur engagement envers le hockey féminin de la grande région métropolitaine de New York d’une grande façon», s’est réjouie Dani Rylan, commissaire de la NWHL.

En marge de cette annonce, les Riveters ont annoncé qu’elles adopteraient les couleurs des Devils sur un nouvel uniforme, dévoilé avant le début de la saison prochaine.

Dans la Ligue canadienne de hockey (LCHF), rappelons que le Canadien de Montréal s’était associé aux Canadiennes de Montréal en 2015.