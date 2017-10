Les meilleures sorties du weekend à Montréal.

Viaduc 375

Profitez du beau temps vendredi pour apprécier la multitude d’activités offertes sur le viaduc Van-Horne, dans le Mile-End, où une promenade piétonne a été aménagée jusqu’à dimanche dans le cadre de l’évènement Viaduc 375. Dès midi, des visites guidées du viaduc, construit en 1972, témoigneront de la riche histoire ferroviaire du quartier, tout comme la vidéo «À l’aube des restes industriels», qui sera projetée sur l’entrepôt Van Horne à la tombée du jour. À 18 :00, la rappeuse montréalaise Giselle Numba One, anciennement membre du groupe rock Hot Springs, montera sur la scène Pop Viaduc, suivie par DJ Tignasse, qui fera danser la foule jusqu’à 21:00. Le lendemain, une parade organisée par le festival Phénoména, à laquelle prendront part de nombreux citoyens costumés, traversera le viaduc en fin d’après-midi.

Jardins de lumière

Après deux ans de rénovations, le Jardin de Chine dispose désormais de nouveaux aménagements, telle une lanterne de 15 mètres de largeur et de 5 mètres de hauteur représentant un dragon chinois. Dans le Jardin des Premières-Nations, inauguré en septembre, un immense peuplier illuminé ainsi qu’une trame sonore accompagnant une projection de feu rendent hommage à la nature. Le Jardin japonais, situé à la fin du parcours, se veut un lieu de contemplation et de recueillement. Une expérience immersive à vivre en famille ou entre amis.

Le Grand Bal des citrouilles

Plus de 800 courges et citrouilles décorées par des enfants et des visiteurs sont exposées au Jardin botanique jusqu’à la fin du mois. Sur le thème de l’Halloween, une gentille sorcière, qui est également agricultrice urbaine, fait découvrir aux enfants le résultat de ses récoltes tout en concoctant des potions magiques. Par ailleurs, les intéressés ont jusqu’au 15 octobre pour remettre leur citrouille décorée au Jardin botanique dans le cadre du Concours de citrouilles. Le prix le plus élevé à gagner, dans la catégorie de «La plus grosse citrouille», s’élève à plusieurs centaines de dollars. Pensez-y!

La fête foraine Humanorium

Qui aurait pensé créer un carrousel avec des paniers d’épicerie? Ce n’est pourtant qu’une des créations extravagantes réalisées par une dizaine d’artistes en art contemporain que vous pourrez expérimenter ou contempler ce weekend aux Jardins Gamelin. Inspiré des fêtes foraines des 19e et 20e siècles, l’évènement se veut l’occasion de découvrir l’art dans une ambiance de carnaval. Après avoir traversé le musée de la mort, les expositions de sculptures et de photographies du site en plus d’avoir rencontré une voyante très crédible, personne ne sortira indemne de cette fête foraine hors du commun, qui se déroule jusqu’au 15 octobre.

Les Premiers Vendredis

Une quarantaine de camions-restaurants s’installeront dès 16 :00 vendredi sur l’Esplanade du Stade olympique. Chaque premier vendredi du mois, de mai à octobre, des restaurants ambulants offrant des mets variés se réunissent au même endroit, au grand bonheur des amateurs de cuisine de rue. Pour rendre l’expérience plus ludique, un DJ, des musiciens et des amuseurs publics feront rire et danser petits et grands toute la soirée. Depuis mai 2012, l’évènement, qui représente le plus grand rassemblement de camions-restaurants au Canada, attire chaque année des milliers de personnes. Y serez-vous?