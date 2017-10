Pacioretty donne une note de A à Mete

Phillip Danault décrit les débuts de Jonathan Drouin avec le CH.

« Il a marqué un gros but en tirs de barrage. Il sera un joueur d’impact pour cette équipe pour les dix prochaines années. C’est une grosse acquisition pour nous. » –Phillip Danault

Max Pacioretty a aimé le calme de Victor Mete.

« Je crois qu’il était encore meilleur contre les Sabres que lors des rencontres préparatoires. Il est tellement calme, il patine bien et il n’a pas peur de se lancer à l'attaque. Je lui donne un A pour son premier test. » –Max Pacioretty

Victor Mete a vécu son baptême dans la LNH et avec le CH.

« C’était une soirée spéciale pour moi. C’était un honneur de jouer ce match. Je suis fier de ma performance, je n’étais pas trop nerveux. J’ai aussi profité des conseils d’un bon mentor en Shea Weber. Il n’arrêtait pas de me parler. » –Victor Mete

Claude Julien analyse le match.

« On jouait contre une équipe améliorée. Ç’a été un match, on peut dire, difficile par moments. Mais encore là, c’est un début de saison. J’ai trouvé qu’ils ont peut-être dominé le long des rampes plus que je l’aurais voulu. On doit être mieux de ce côté-là. Mais on a gardé notre plan de match, on a été patients et on a trouvé le moyen de gagner. C’est une victoire importante, le premier match de la saison. On commence du bon pied. » –Claude Julien

Mete n’a pas juste reçu les bons mots du capitaine.

« Victor a été bon comme on le voit depuis le début. Il continue à nous épater. » –Claude Julien