«Pas question d'abandonner l'idée d'une consultation» sur la discrimination systémique et le racisme, dit Couillard

Malgré les signaux contradictoires envoyés la veille, le premier ministre Philippe Couillard assure que la consultation sur la discrimination systémique et le racisme ira de l’avant.

«Je veux être bien clair, là. Il n'est pas question d'abandonner l'idée d'une consultation sur la discrimination systémique, pas question du tout», a-t-il lancé au Salon bleu jeudi matin.



Philippe Couillard estime qu’il est «important que les gens soient entendus, que les experts soient entendus».



Processus modifié



Le premier ministre laisse toutefois entrevoir des modifications importantes dans la forme que prendront ces travaux. «Ce que je veux, c'est qu'on dirige davantage le résultat souhaité de cette consultation vers des résultats concrets, notamment dans l'accès à l'emploi, sur lequel le collègue a fait des propositions, a-t-il lancé au sujet du chef péquiste. Mais avant d'aller sur ses propositions, on va écouter ce que les gens ont à dire.»



Mercredi, Philippe Couillard avait causé la consternation chez les organismes chargés de mener les consultations locales en laissant planer l’annulation de leurs travaux. Le premier ministre assurait vouloir trouver un autre moyen de sonder les communautés touchées par la discrimination et le racisme.



Il disait prendre acte du malaise ressenti dans la population face à cet exercice lors de l’élection partielle dans Louis-Hébert.



OBNL controversés



Lors de l’échange au Salon bleu, Jean-François Lisée a également demandé au premier ministre d’exclure trois OBNL controversés de la liste des 31 organismes mandatés par la Commission des droits de la personne.



«Est-il prêt au moins à nous dire qu'il abandonne l'idée, inacceptable, de sous-traiter à des groupes qui ont déclaré déjà, y compris dans ce Parlement, que les Québécois sont islamophobes et xénophobes, qu'il renonce à sous-traiter à des groupes qui déclarent les Québécois xénophobes l'organisation d'une partie de la consultation?», a demandé Jean-François Lisée.



Philippe Couillard a répliqué en accusant le chef péquiste de vouloir «bâillonner» ces groupes.



«Maintenant, M. le Président, on va entendre les gens, puis, si quelqu'un vient dire lors de ces consultations que les Québécois sont un peuple raciste, ils vont se le faire dire, que ce n'est pas vrai, par moi en particulier, par tout le monde», a lancé le premier ministre.