Peut-on geler les épargnes d’un aîné ?

Les personnes âgées sont souvent confrontées à des problématiques d’argent au cours des dernières années de leur vie. J’ai reçu récemment des témoignages de gens qui vivent des situations financières difficiles avec leur institution financière.

Le cas de Violette

Steven a récemment pris en charge la gestion des économies de Violette, sa maman de 98 ans. Il nous a écrit, car il a été renversé par le peu de scrupules des employés de l’institution financière de sa mère. Depuis qu’il a une procuration sur ses comptes, il s’est rendu compte qu’on a gelé ses biens sans son consentement éclairé ou sans l’accord de la famille.

Outre son compte chèques contenant quelques mois de pension de vieillesse, sa mère n’a maintenant plus accès à ses économies gagnées durement, et n’en dort plus. TOUT est immobilisé pour 3 ans dans des placements garantis liés aux marchés boursiers.

Est-ce que Violette a demandé précisément cela ? NON. Lui a-t-on clairement expliqué que ses épargnes allaient être totalement gelées jusqu’à son 101e anniversaire ? NON. Lui a-t-on proposé des produits plus souples, avec rendements garantis et protection du capital aussi valable ? NON. Steven se bat maintenant farouchement afin de libérer les actifs de sa mère de cette entourloupe.

Le cas de Jeannine

Jeannine, 80 ans, est dans la même situation. Il y a 2 ans, elle a vendu sa propriété. Elle a placé son argent et déménagé dans une résidence pour retraités. Cette force de la nature qui fait son jogging tous les matins est parfaitement autonome. Elle regrette aujourd’hui son choix et, cette année, elle décide de racheter l’ancienne maison de ses parents.

Mais voilà, la transaction ne peut se faire. L’institution financière refuse de lui remettre ses capitaux. 100 % de ses épargnes sont gelées pour encore 3 ans. Ajoutant l’insulte à l’injure, le vendeur de l’institution lui a demandé un billet du médecin pour prouver sa lucidité (ce qu’il n’a pas fait AVANT de placer son argent) !

Malgré la preuve fournie il y a 3 mois, on retient encore ses économies en otage. En 30 ans de métier, le notaire au dossier n’a jamais rien vu de pareil. La dernière trouvaille de l’institution : qu’elle souscrive une hypothèque !

Si vous ou un proche vivez une situation semblable, n’hésitez pas à porter plainte auprès de l’établissement concerné, et si vous n’obtenez pas réparation, contactez l’AMF au 1 877 525-0337.

Conseils