Plus qu’une dinde à l’Action de grâce

J’ai remarqué l’autre jour sur Facebook une publication qui notait que Noël était dans environ 75 jours...Ouffff...Relaxez! Peut-on commencer par célébrer L’Action de grâce, qui elle est à nos portes? Ce week-end est donc un long congé et qui dit long congé, dit manger, boire et sortir! Découvrons ensemble les 5 à 7 santé et gourmands au resto LOV, le nouveau club privé de vins dans Griffintown et la viande bio de Charlevoix, car c’est le temps d’une dinde, dinde, dinde!

MANGER : Produits bio de Charlevoix pour l’amoureux de la viande

photo courtoisie

À force de regarder des documentaires sur la traite des animaux, je me suis jurée que d’acheter biologique (avant peut-être de devenir une végétarienne). En effectuant plusieurs recherches, j’ai donc fait la découverte de l’entreprise québécoise Les Viandes biologiques de Charlevoix, qui propose des produits sans nitrite, ni agent de conservation. Alors, pour l’Action de grâce, j’ai bien l’intention (avec l’aide de ma mère) de servir à mes invités omnivores, une dinde bien juteuse, car la compagnie n’effectue que deux fois par année l’élevage de ce volaille. Si vous avez le goût de sortir des sentiers battus, on vous offre aussi une sauce à spaghetti faite à base de poulet pour accompagner les pâtes ou d’autres mets. C’est franchement délicieux. Pour finir, j’ai eu un coup de cœur pour le jambon séché biologique (prosciutto), parfaitement salé, qui fond dans la bouche! (Dans plusieurs épiceries comme Provigo et IGA, boucheries et marchés d’aliments naturels Montréal)

BOIRE : Parloir- Nouvelle adresse secrète des amateurs de vins

photo courtoisie

Vous savez tous à quel point j’aime le vin! Pour ceux qui sont de vrais amateurs comme moi, j’ai une toute nouvelle adresse hot, hot, hot à vous partager! Il s’agit du nouveau Parloir- caves privées, qui a ouvert ses portes, dimanche dernier. Situé dans le quartier Griffintown, ce premier club privé est destiné aux épicuriens qui souhaitent entreposer leurs propres bouteilles aux espaces celliers, pour ensuite les partager avec d’autres membres. Oui, mesdames et messieurs, il vous faut vous enregistrer comme membre pour avoir accès à cet espace intime, moderne et vraiment raffinée! Cela permet aux vrais connaisseurs d’échanger entre eux et de créer de nouveaux liens. On a tout simplement l’impression de se retrouver en quelque part entre Paris et la Toscane. (424 rue Guy, local G05, Montréal)

SORTIR : Les nouveaux 5 à 7 #Onlovlesjeudis

photo courtoisie

Ce soir, le coup d’envoi est lancé pour les 5 à 7 #OnLOVlesjeudis au restaurant LOV, sur de la rue de la Montagne. Cet été, cette deuxième succursale a été vivement achalandée et on a bien l’intention de poursuivre l’engouement avec les nouveaux happy hour, qui auront lieu tous les jeudis. En sortant du bureau ou juste avant d’assister à un match du Canadien de Montréal, le restaurant végétarien vous attend avec vin bio, cocktails maison et bouchées santé et gourmandes créées par la chef Stéphanie Audet. De plus, la DJ Florence Masson sera en prestation, question de réchauffer l’atmosphère. C’est un rendez-vous à ne pas manquer! (1232 rue de la Montagne, Montréal)