Recherche d’emploi : attention à la police de caractères

Agence Science-Presse

Les critères de sélection des recruteurs se font de plus en plus sévères. En effet, certains reçoivent tellement de CV qu’ils s’attardent à des détails futiles pour faire une première sélection.

Vous utilisez la police de caractères Calibri ? Dans le domaine scientifique, elle pourrait vous coûter cher, à en croire une paléontologue britannique, Susannah Maidment, dont la demande de bourse aurait été rejetée... pour cette raison.

Le Conseil de recherche sur la nature et l’environnement (NERC) a confirmé à la revue Nature qu’il rejetait régulièrement un petit nombre de demandes de bourses ou de subventions (4 %) pour cause de mauvaise police. Il n’a pas commenté le cas spécifique de Susannah, du Collège impérial de Londres, une chercheuse en début de carrière dont la bourse aurait fait la différence entre poursuivre son travail ou se retrouver au chômage.

Les organismes qui choisissent cette approche — pas juste en Grande-Bretagne — le justifient par le désir de limiter la longueur des textes qu’un candidat peut atteindre dans sa description de projet.

Une méthode plus simple serait d’imposer un nombre limite de caractères, comme le fait un certain Twitter... Et qui sait, un autre recruteur choisira peut-être votre police de caractères...