Recherche d’emploi : conseils pour rester motivé

Fanny Bourel – 37e AVENUE

En recherche d’emploi, il faut mettre en place une stratégie afin de parer à toute éventualité. Voici quelques exemples de plan à établir.

Dès le départ, il est important d’anticiper la possibilité de ne pas trouver le poste de ses rêves... tout de suite.

« Après trois mois de recherche, on sait déjà s’il faut opter pour son plan B », estime Boua Khay, conseillère en emploi au Club de recherche d’emploi du Sud-Ouest de Montréal.

Consulter des organismes spécialisés en employabilité permettra d’aider à définir un objectif plus réaliste, mais aussi d’avoir un regard extérieur et expert sur son CV et sa lettre de présentation.

Plus une personne passe de temps en marge du monde du travail, plus son employabilité décroît. Éviter d’attendre est donc crucial. « Un an passé à ne pas travailler, ça va, mais cela devient plus difficile après deux ans, sauf si les années sans emploi ont été occupées par des études ou du bénévolat », pense la spécialiste.

On peut enfin se recycler dans un autre domaine pour retrouver de la valeur aux yeux des employeurs. Mme Khay conseille alors d’opter pour une formation courte, comme un DEP, afin d’acquérir des connaissances et des compétences dans un secteur prometteur.

Être au chômage, c’est du travail en tant que tel. Il ne faut surtout pas se décourager, cela finira bien par payer !