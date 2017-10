Recherche d’emploi : quand doit-on jeter l’éponge ?

Fanny Bourel – 37e AVENUE

Au départ pleins d’entrain, les chercheurs d’emploi peuvent finir par baisser les bras quand leur recherche s’avère infructueuse. Plutôt que de se replier sur soi, il est préférable de faire appel à une aide extérieure pour réorienter sa recherche et retrouver le chemin du boulot...

La statistique a de quoi surprendre. Selon un sondage mené aux États-Unis en 2016 pour l’agence de placement Express Employment Professionnals, 43 % des Américains sans emploi avaient abandonné leurs recherches.

Le phénomène existe sans doute au Québec, sans toutefois représenter la majorité des chômeurs, selon Boua Khay, conseillère en emploi au Club de recherche d’emploi du Sud-Ouest de Montréal. « Les gens restent quand même positifs et motivés », observe celle qui anime des groupes d’aide en recherche d’emploi.

Abandonner, faute de mieux

S’ils résistent à jeter l’éponge, le découragement frappe tout de même de nombreux chômeurs. D’après Mme Khay, les plus touchés sont ceux qui ont perdu un poste bien payé ainsi que les nouveaux arrivants. Les premiers espèrent retrouver une situation équivalente, tandis que les seconds pensent qu’ils trouveront facilement du travail puisqu’ils ont été sélectionnés par le Québec. Aussi Mme Khay note-t-elle un écart entre les espoirs des chercheurs d’emploi et la réalité du marché. « Les attentes sont souvent trop élevées, remarque-t-elle. Certains me disent qu’ils ne veulent pas d’un travail au salaire minimum, car ils ont des dettes à rembourser. D’autres disent qu’une heure de transport pour se rendre au bureau, c’est trop... »

Or, lorsque la recherche tarde trop à trouver réponse, il est conseillé de revoir

ses exigences à la baisse. Une situation de précarité peut être évitée en réorientant la recherche d’emploi avant que le découragement ne se pointe ou que la fin des prestations d’assurance emploi approche. « À ce moment-là, les gens sont stressés par leur situation financière ou ont perdu confiance en eux », indique-t-elle. Mener à bien une recherche d’emploi nécessite, pourtant, des ressources financières adéquates et des ressources mentales solides !