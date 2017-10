9 Evgeni MALKIN | +9 | Pittsburgh

Encore une fois, Malkin n’a pu disputer une saison complète en 2016-2017. Cependant, en bonne santé, il a été un joueur dominant. Il forme avec Crosby le duo le plus dangereux de la ligue. Un joueur imposant et créatif.

10 Nikita KUCHEROV | +15 | Tampa Bay

11 Brent BURNS | +13 | San Jose

Une menace constante en attaque, surtout pendant les supériorités numériques. Il a gagné le trophée Norris l’an dernier en raison de ses succès en attaque. En deuxième moitié de saison, il n’a pas été aussi efficace.

12 Patrice BERGERON | -2 | Boston

De son propre aveu, Bergeron n’a pas connu ses meilleurs moments l’an dernier, étant incommodé par une blessure une bonne partie de la saison. Il demeure l’un des joueurs les plus polyvalents de la ligue, peut-être même le plus polyvalent.

13 Mark SCHEIFELE | Nouveau | Winnipeg

Un nouveau venu dans la liste des 50 meilleurs joueurs. Scheifele n’a pas volé son rang d’évaluation. L’un des meilleurs joueurs de centre de la LNH, il possède un solide­­­ gabarit et il est main­tenant le grand leader des Jets.

14 Jonathan TOEWS | -9 | Chicago

Toews a été, la saison dernière, l’ombre du joueur que l’on a connu depuis le début de sa carrière. Les blessures l’ont empêché de jouer à la hauteur de son talent et il entend bien retrouver la forme au cours des prochains mois.

15 Vladimir TARASENKO | +5 | St. Louis

Un marqueur naturel qui possède un talent particulier. Tarasenko est capable de surprendre la défensive adverse avec des feintes magistrales. Il a été plus efficace l’an dernier en raison d’un effort constant.

16 Anze KOPITAR | -7 | Los Angeles

17 John TAVARES | -2 | NY Islanders

18 Brad MARCHAND | +24 | Boston

Quelle saison l’an dernier, et quelle progression. Du 42e rang au 18e. Il a gonflé sa confiance avec Equipe Canada­­­ où il a connu des moments exaltants avec Patrice Bergeron et Sidney Crosby. Un joueur intense et un compétiteur féroce.

19 Braden HOLTBY | o► | Washington

Encore une fois, Holtby a été un gardien dominant pendant la saison régulière, mais comme ses coéquipiers, il a encore une fois fait chou blanc pendant les séries éliminatoires. Il devra composer avec une équipe différente.

20 Nicklas BACKSTROM | +10 | Washington

Un joueur fiable, toujours parmi les meilleurs pointeurs de la ligue. On l’utilise à toutes les sauces, mais, pour la première fois, il pourrait amorcer la saison avec TJ Oshie comme ailier plutôt qu’Alexander Ovechkin

21 Sergei BOBROVSKY | Nouveau | Columbus

Il a profité pleinement du système défensif de John Tortorella pour terminer la saison dans le top 5 des gardiens de la ligue. Grand responsable des succès de l’équipe en saison mais décevant en séries éliminatoires.

22 Alexander OVECHKIN | -15 | Washington

2016-2017 n’a pas été la meilleure saison de l’ailier russe. Bien au contraire. Il a été incapable de se démarquer, sa contribution, même s’il a franchi le cap des 30 buts, a été nettement inférieure aux attentes.

23 Leon DRAISAITL | Nouveau | Edmonton

Photo d'archives, AFP On le disait talentueux, capable d’appuyer le travail de McDavid. C’est maintenant confirmé. Les Oilers espèrent avoir un duo McDavid-Draisaitl exerçant le même impact que Crosby-Malkin à Pittsburgh.

24 Jack EICHEL | Nouveau | Buffalo

Contrairement à McDavid, Eichel ne joue pas dans le même environnement à Buffalo. Il faut retenir qu’il a obtenu un point par match ou presque lors de la deuxième moitié de la saison. Il va jouer avec Jason Pominville et Evander Kane.

25 Roman JOSI | +10 | Nashville

Il est le nouveau capitaine des Predators, confirmant ainsi son leadership. Un défenseur à caractère offensif mais aussi très fiable dans son territoire. Un des meilleurs de sa profession pour relancer l’attaque.

26 Tyler SEGUIN | -15 | Dallas

Comme Jamie Benn, Seguin devra faire oublier la saison désastreuse des Stars. Un centre très créatif et cette saison, son équipe sera différente avec l’arrivée d’Alexander Radulov, de Martin Hanzal et du gardien Ben Bishop. À surveiller.

27 Johnny GAUDREAU | -10 | Calgary

Gaudreau a éprouvé des ennuis après avoir raté le camp d’entraînement. Un joueur dynamique qui aime défier la défense adverse. Un joueur d’impact chez les Flames et son rendement influencera la rivalité avec les Oilers.

28 P.K. SUBBAN | +8 | Nashville

P.K. a connu un début de saison plutôt difficile l’an dernier mais il s’est rapidement ressaisi. Il a été excellent lors de la deuxième moitié de saison et pendant les séries éliminatoires. Demeure un joueur controversé.

29 Shea WEBER | +7 | Montréal

Une valeur sûre. Subban et Weber ont répondu aux attentes de leurs nouveaux employeurs bien que le rôle de Weber comportait plus de responsabilités. Encore une fois, Weber sera le général à la ligne bleue du Canadien.

30 Patrik LAINE | Nouveau | Winnipeg

Photo d'archives, AFP On disait qu’il était un marqueur né. Il l’a démontré clairement. Peut-il progresser au sein d’une équipe qui a du mal à gagner sur une base régulière ? S’il évolue avec Mark Scheifele, il va atteindre les objectifs fixés.

31 Ryan McDONAGH | +18 | NY Rangers

Un défenseur courageux et très efficace. De loin le meilleur à sa position chez les Rangers. Il est le capitaine de l’équipe et, cette année, son rôle sera encore plus important avec une formation plus jeune.

32 Drew DOUGHTY | -26 | Los Angeles

Comme Anze Kopitar, il a connu une saison plutôt ordinaire en 2016-2017 selon les standards qu’il avait lui-même établis la saison précédente. Il s’approche de l’autonomie complète et il sera un joueur qu’on surveillera de très près.

33 David PASTRNAK | Nouveau | Boston

Photo d'archives, AFP Un très bon marqueur, une saison de plus de 30 buts l’an dernier, un contrat de plusieurs saisons . Il visera le plateau des 40 buts. S’il atteint l’objectif, les Bruins amélioreront leurs chances d’une qualification aux séries éliminatoires.