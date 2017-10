FRISCO, Texas | Les Stars de Dallas sont sous le charme d’Alexander Radulov, au point où ils le perçoivent non seulement comme un ailier de premier plan pour pimenter leur attaque, mais aussi comme un exemple à suivre pour les jeunes et moins jeunes de l’équipe, sur la glace comme en dehors.

Les années se suivent et ne se ressemblent pas. À pareille date l’an passé, la grande question concernant Radulov à Montréal était de savoir s’il avait enfin atteint une certaine maturité après des années tumultueuses. Cet automne, à Dallas, son éthique de travail et son attitude exemplaire semblent louangées à l’unisson, à commencer par son nouveau patron, Ken Hitchcock.

« Le mot énergie est faible pour bien le décrire. Il est constamment en train de travailler. Il est exactement ce à quoi nous nous attendions et il est en plein le genre de joueur que nous recherchions. Il est tout simplement puissant, déterminé et en poursuite incessante de la rondelle.

Ça devient contagieux et c’est la raison pour laquelle nous sommes allés le chercher. Nous voulions qu’il aide l’équipe, mais aussi que nos jeunes joueurs le regardent aller à tous les jours à l’entraînement et lors des matchs. Il fait honneur à sa réputation », a encensé le vétéran entraîneur-chef de 21 saisons dans la LNH, lorsqu’interrogé par Le Journal.

Joueurs convaincus

Si le pilote semble acquis, il en est de même pour ses nouveaux coéquipiers, à commencer par son compagnon de trio Tyler Seguin. Ce dernier forme une paire explosive avec Jamie Benn, mais la solution à long terme à l’aile droite pour compléter la ligne d’attaque se fait toujours attendre. Radulov pourrait être la clé.

« Son niveau d’énergie et son éthique de travail se reflètent sur nous. On voit vite, même à l’entraînement, à quel point il est acharné sur la rondelle, et quand il l’a, il ne la lâche plus. On a disputé seulement deux matchs [présaison] ensemble, mais je pense que les choses vont cliquer », a-t-il glissé.

Pour la nouvelle acquisition Marc Méthot, il sera désormais plus agréable d’être le coéquipier de Radulov que le défenseur qui tente de contenir ses élans.

« Quand je jouais contre lui lorsqu’il était à Montréal, j’avais remarqué qu’il jouait avec passion. Tu vois qu’il adore le hockey et c’est tellement important d’avoir des gars comme lui dans une équipe. Il est toujours drôle et aime s’amuser avec les gars. C’est une bouffée d’air frais et il a une attitude le fun », a-t-il souligné.

Comme un « dieu »

Pour le Français Antoine Roussel, Radulov risque de devenir rapidement le coup de cœur des partisans des Stars, comme il l’a été pour les amateurs québécois.

« C’est un dieu au Québec et je ne vois pas pourquoi ce serait différent ici. Il amène un dynamisme spécial. Tout le monde sait qu’il est extrêmement talentueux, mais ce qu’on découvre, c’est qu’il est un gars toujours de bonne humeur, qui apporte du positivisme dans le vestiaire. Il a toujours le sourire qu’on lui connaît et il va s’entraîner chaque jour comme s’il sautait sur une glace extérieure. C’est sa façon d’être un leader. »

Le défenseur Greg Pateryn, qui a pour sa part côtoyé Radulov la saison dernière à Montréal, a vite retrouvé le même coéquipier espiègle, mais dévoué.

« Je sais ce qu’il peut amener dans le vestiaire et sur la glace. Il a le sourire partout où il passe. Il a un caractère particulier, mais il est un très bon gars qui sait détendre les autres. En même temps, lorsque vient le temps de sauter sur la glace, il est dans le match à 100 %. »