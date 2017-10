1- « Avez-vous été répondu ? » demande la réceptionniste de l’hôtel. « Non, personne ne m’a répondu », dit Gilles, quelque peu étonné. En effet, on peut répondre à quelqu’un, mais on ne peut pas être répondu. Cette dernière expression est trop souvent empruntée à l’anglais « to be answered ». Et, bien sûr, comme le précisent deux ­lecteurs, France F. et Louis P. le participe passé de « ­répondre » est « répondu » et non « répond ».

2- L’expression « gagner la victoire » constitue un pléonasme. On dit, par exemple : Alice a gagné, elle a remporté la victoire ou elle a vaincu son adversaire.