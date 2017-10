Voulez-vous coucher avec moi, ce soir?

Au risque de se répéter, Madden NFL 18 est sorti il y a quelques semaines, et comme chaque année, certains extraits hilarants font leur apparition sur Internet. On vous avertit, le plus récent est explicite.

Plutôt que de simplement plaquer la jeune sensation des Chiefs Kareem Hunt, le marauder des Broncos Justin Simmons a profité du moment pour lui en passer une petite vite.

Uh SIR this is far more than 3 pumps and most certainly going to be one heck of a fine @lacesoutshow Une publication partagée par Barstool Gametime (@barstoolgametime) le 2 Oct. 2017 à 11h40 PDT

Il aurait pu attendre la fin du match.

Voici quelques moments cocasses capturés dans Madden NFL 18, vus sur le compte Instagram Barstool Gametime.

These Celebration glitches might be the best reason to get Madden this year @lacesoutshow Une publication partagée par Barstool Gametime (@barstoolgametime) le 7 Sept. 2017 à 9h05 PDT

Football folks,, this is NSFW 😳😳 @lacesoutshow Une publication partagée par Barstool Gametime (@barstoolgametime) le 20 Sept. 2017 à 11h51 PDT

EA Sports a lancé la simulation de football le 25 août.

Pèse sur Start lui a accordé l'excellente note de 9/10.