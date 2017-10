45 ans d’amour à New York

La semaine prochaine, Michel Côté et Véronique Le Flaguais s’envoleront vers la Grosse Pomme pour souligner leur 45e anniversaire de vie de couple.

« On s’en va voir Hamilton, le fameux spectacle. On a aussi des amis très chers qui vivent à New York et ils nous invitent chez eux. On est très contents », révèle le comédien à la première de la pièce La mort d’un commis voyageur, au Théâtre du Rideau Vert.

Il profite d’ailleurs d’un temps d’arrêt pour passer du temps de qualité avec sa femme, loin des projecteurs.

« On est ensemble 24 heures sur 24 », lance en riant Véronique Le Flaguais aux côtés de son mari.

« Je n’ai pas dit que c’est elle qui prend une pause, j’ai dit que c’est moi. Aucune pause pour elle ! On est tout le temps ensemble. On s’aime beaucoup. On s’est retrouvés », renchérit-il, tout aussi enthousiaste.