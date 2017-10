5 libertés à chérir pour le bien-être animal

La semaine de la vie animale s’achève. Il s’agit d’une campagne de sensibilisation du public organisée par l’Association canadienne des médecins vétérinaires (ACMV) où l’on fait la promotion de la santé animale et d’habitudes responsables chez les propriétaires d’animaux. J’en profite donc pour vous parler du thème choisi par l’ACMV cette année : Protéger les cinq libertés afin d’assurer le bien-être animal.

Dorénavant, au Québec, les animaux ne sont plus considérés comme des « biens meubles », mais comme des « êtres doués de sensibilité » ayant des « impératifs biologiques ». Comme propriétaires et gardiens d’animaux, nous nous devons de protéger cinq libertés fondamentales pour leur bien-être et leur qualité de vie. Les voici :

1. Leur procurer un hébergement approprié. Oui, les animaux ­domestiques ont droit d’être ­hébergés convenablement. Cela implique plus que simplement avoir un toit au-dessus de la tête. L’animal doit pouvoir se placer à l’abri des éléments de la météo (chaud, froid, pluie, neige, etc.) et être suffisamment ­confortable. Le gardien d’un animal trouvera dans le guide d’application du règlement sur la sécurité et le bien-être des chats et des chiens, offerts par le MAPAQ, les normes ­minimales en fait d’hébergement.

►https://www.mapaq.gouv.qc.ca

2. Leur fournir une nutrition ­appropriée. Saviez-vous que le chat est un carnivore strict et qu’il ne doit pas être nourri avec une ­nourriture végétarienne ? Pourtant, on voit des sites, des magasins et des ­compagnies vendre ce type de nourriture qui ­produira, sans aucun doute, des ­déficits majeurs chez le chat. Saviez-vous que plusieurs des maladies retrouvées chez les ­animaux ­exotiques (reptiles, lapins, ­oiseaux, etc.) sont causées par une ­nutrition ­inappropriée ? Par exemple, les ­lapins qui mangent trop de luzerne, en guise de ­gâterie, développent des problèmes ­urinaires. Pourtant, on en retrouve en vente dans certaines animaleries... Un seul constat : Fiez-vous donc à votre médecin vétérinaire en ce qui a trait à la nutrition de votre animal.

3. Leur fournir des soins vétérinaires appropriés. Pour les animaux, les soins vétérinaires sont à la fois ­préventifs (vaccination, stérilisation, ­détartrage, etc.) et thérapeutiques (diminuer la douleur, guérir des maladies, redonner une qualité de vie convenable, etc.). Un examen physique vétérinaire complet est souhaitable au moins une fois par année, en prévention, et aussi, dès que l’animal semble mal en point.

4. Leur offrir une socialisation ­appropriée. Les animaux ­domestiques devront vivre en ­société, avec d’autres animaux et des ­humains. La socialisation est le processus au cours duquel un individu apprend à vivre en société, durant lequel il intériorise les normes et les valeurs, et par lequel il construit sa propre identité. Ainsi, la socialisation des chiens et des chats, en bas âge, est d’une importance capitale afin de leur permettre de s’adapter et d’avoir une vie équilibrée. C’est donc une responsabilité partagée par les ­éleveurs et par les nouveaux propriétaires

5. Leur permettre de manifester des comportements normaux. ­Voici quelques comportements tout à fait normaux du chien et du chat : creuser dans la terre, mâchouiller des objets, japper pour avertir, se servir de ses griffes pour marquer son territoire et pour grimper, etc. ­Pourtant, beaucoup de ces comportements sont ­inappropriés pour nous, les humains, ­toutefois, on ne peut réprimer ­entièrement les comportements normaux : il faut ­apprendre à vivre avec eux ou à les ­accepter dans des situations précises comme, par exemple, en montrant à son chien à creuser dans une zone délimitée du jardin ou à japper sur commande.

Mon coup de cœur vétérinaire

Photo courtoisie

Blanche

Marie-Blanche est une adorable petite chatte de 10 ans, tranquille, ­affectueuse, amicale et un peu réservée. Elle ­apprécie être manipulée en douceur. Elle est très gentille et aimera vivre dans un ­environnement calme et semble bien s’entendre avec les autres chats. Elle est vaccinée, vermifugée, micropucée, stérilisée et en bonne santé générale. Venez la visiter du lundi au mercredi de 12 h à 16 h, du jeudi au vendredi de 12 h à 19 h et du samedi au dimanche de 11 h à 16 h. Pour nous joindre, vous pouvez appeler au (450)655-2525 ou venir nous voir au 1470 rue de Coulomb à Boucherville.