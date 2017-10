COLLIN, Martial



À Montréal, le 31 août dernier, est décédé à l’âge de 67 ans, M. Martial Collin, fils de Claire P. Collin et de feu Philippe Collin.Il laisse dans le deuil, outre que sa mère, ses frères: Daniel (Pauline Laurin) et Donald, ses soeurs: Monelle (Gaétan Paquin) et Carole, sa belle-soeur Ghislaine Fauteux (feu Serge Collin), ses neveux et nièces, ses oncles, ses tantes, cousins et cousines ainsi que beaucoup d'amis(es).La famille recevra les condoléances au:le vendredi 13 octobre de 17h à 21h auUn hommage lui sera rendu à 19h.