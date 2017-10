6 idées déco qui épateront vos invités à l'Action de grâce

Si vous êtes celui ou celle qui reçoit la parenté et les amis cette année pour l’Action de grâce, vous devez penser à tout: repas, boisson, décoration, musique, etc.!

Pour que vos convives aient l'impression de se retrouver dans un véritable paradis automnal, voici quelques idées de décoration.

Ils partiront en louangeant vos qualités d’hôte!

1. Recycler les pommes restantes

Chaque année, c'est la même question: que faire des pommes restantes? S'il vous en reste quelques-unes et que votre mère ne veut plus que vous lui en refiliez, recyclez-les en chandeliers. Vous n'avez qu'à pratiquer un trou au sommet de la pomme et y déposer une petite chandelle achetée chez Dollarama.

2. Peindre vos citrouilles

Une citrouille orange, c'est beau, mais c'est classique. Pour un décor plus épuré et différent, osez les peindre d'une couleur funky, doré ou gris, par exemple! Profitez-en pour y écrire des citations cocasses ou y tracer des dessins minimalistes.

3. Empiler vos citrouilles dans de jolis vases

Vous pourrez trouver d'énormes vases comme ceux-ci ou encore une lanterne chez IKEA, à prix doux. Pas besoin d'élaborer longtemps! Parfois, les décors les plus simples sont ceux qui font le plus sensation!

4. Envelopper vos ustensiles d'une serviette estivale

Pour reproduire une ambiance automnale, optez pour des serviettes de table jaunes, rouges, orange ou bourgogne, et le tour est joué! Agrémentez le tout d'une jolie ficelle pour un aspect plus rustique.

5. Chemin de table et superpositions

Pour recréer ce style, rendez-vous au magasin de matériel d'artiste le plus près de chez vous. On y trouve souvent des feuilles de jute! De retour à la maison, vous n'aurez qu'à couper la jute suivant la longueur de votre table. Pour un look plus chic, utilisez des assiettes décoratives sur lesquelles vous poserez vos assiettes pour le repas.

6. Pimper vos bougies ordinaires

Pour qu'une douce odeur de cannelle embaume votre nid douillet, collez-en plusieurs bâtons autour d'une bougie et enserrez le tout d'une ficelle. Une décoration très facile à réaliser qui donne un caractère chaleureux à une pièce.