FASAN, Gino



À Longueuil le 3 octobre 2017, à l'âge de 88 ans, est décédé Gino Fasan, époux de Amabile Dall'Olio.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, Remo et Wanda ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, ce dimanche 8 octobre 2017 de 9h30 à 11h30 à505, BOULEVARD CURÉ-POIRIER OUESTLONGUEUIL, QCwww.dignitequebec.comUne cérémonie aura lieu ce même jour à 11h30 en la chapelle du salon.La famille désire remercier tout le personnel de l'Hôpital Pierre-Boucher pour leur dévouement et leurs bons soins.Au lieu de fleurs, un don à la Société canadienne du cancer serait apprécié.