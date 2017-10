800 millions $ pour les victimes autochtones de la «Rafle»

OTTAWA – Le gouvernement fédéral a confirmé vendredi une entente de 800 millions de dollars pour des victimes autochtones.

L'argent sera versé aux victimes de la «rafle» des années 60, soient les enfants autochtones retirés des réserves et placés dans des milieux blancs afin de leur faire perdre leur culture et leur identité.

Le gouvernement fédéral était visé depuis 2010 par des poursuites intentées par des membres des Premières Nations d'un peu partout au Canada.

Cette entente couvre la majorité des 18 poursuites distinctes contre le gouvernement.

«La rafle des années 1960 est un chapitre sombre et douloureux de l’histoire du Canada», a souligné la ministre fédérale Carolyn Bennett, dans un communiqué.

«Pour les survivants, la perte de leur langue et de leur culture, et par conséquent de leur identité, est l’une des grandes blessures qu’ils ont subies. La mise sur pied d’une fondation tiendra compte des besoins des survivants qui désirent se réapproprier une véritable identité personnelle culturelle», a ajouté la ministre des Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord.