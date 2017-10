LEROUX FOUCAULT, Juliette



Au C.I.S.S.S. des Laurentides, à Lachute, le 3 octobre 2017, est décédée à l'âge de 91 ans, Mme Juliette Foucault, épouse de feu Paul Leroux.Elle laisse dans le deuil ses enfants Rollande (Laurent Deschamps), Nicole, Cécile et Serge (Suzanne Girard), ses trois petits-enfants Hugo (Josée Magnan), Jean-Christophe (Myriam Charbonneau) et Pierre-Olivier (Carol-Ann Louis-Seize), ses trois arrière-petits-enfants Élodie, Antoine et Eugénie, sa belle-soeur Gisèle, ses neveux et nièces ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera le dimanche 8 octobre 2017 de 19h à 22h au395 RUE GRÂCELACHUTE, QC J8H 1M3www.salonrolandmenard.netLes funérailles auront lieu le lundi 9 octobre 2017 à 11h en l'église Ste-Anastasie, 174 rue Béthanie, Lachute QC J8H 2M1. Ouverture du salon lundi à compter de 9h30.