Comment bâtir un club champion

Les espoirs des Tigres de Victoriaville d’enrôler le Russe Matvei Zaseda ont récemment été ravivés. Zaseda est un attaquant de 18 ans réclamé au 29e rang lors de la dernière séance de repêchage des joueurs européens de la LCH. « Zaseda a débuté la saison dans la KHL [Amur Khabarovsk], mais il a depuis été cédé au club junior de cette organisation. Le jeune a exprimé le souhait de venir à Victoriaville et son agent travaille le dossier », affirme le directeur général des Tigres, Kevin Cloutier.

Retranché le 21 septembre par les Flyers de Philadelphie et invité à poursuivre son développement chez les Saguenéens de Chicoutimi, German Rubtsov, dont les droits professionnels sont détenus dans la KHL par le Vityaz Podolsk, a finalement obtenu sa libération saisonnière de sa fédération jeudi et il affrontera les Tigres, vendredi soir, au CGV. À Gatineau, le dossier de libération de Vitalii Abramov a été réglé dans les sept jours prescrits par les règlements de la FIHG et il affrontera les Cataractes de Shawinigan (0-4-1-0) aujourd’hui à Robert-Guertin.