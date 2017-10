Dans la bonne voie vers Tokyo 2020

Les résultats des Canadiens à ces 47es Championnats de gymnastique artistique ne sont pas les plus sexys. Il ne faut cependant pas s’y attarder. L’équipe masculine est dans la bonne voie sur la route vers Tokyo 2020, selon les entraîneurs de l’unifolié.

Même si Zachary Clay a été l’unique représentant du pays au concours multiple en prenant la 21e position, l’équipe masculine a encore deux bonnes années devant elle pour prendre forme.

Justement, les entraîneurs étaient réunis vendredi à Montréal pour faire le point sur ces Mondiaux en regardant du coin de l’œil l’Asie. Un top 20 au sol, celui de Morgan Scott et une panoplie de top 30. N’empêche, l’accent n’était pas mis sur les résultats, mais bien la qualité des exercices.

« Ce n’est pas inquiétant du tout. C’est même plutôt prometteur, a assuré l’un des entraîneurs de l’équipe nationale, Jean-Sébastien Tougas. Nous nous rapprochons des objectifs. Et nous sommes même plus proches que nous le croyions. Ça nous permet de mieux les réorienter pour les prochaines compétitions et Tokyo 2020. C’est donc encourageant.

« Cette année, c’est un championnat de spécialistes par appareil, a-t-il poursuivi en entrevue avec Le Journal. Il offre donc une excellente expérience à nos athlètes. Les commentaires sont excellents et les hommes ont réussi à bien performer.

« Nous avions d’assez jeunes gymnastes, a-t-il tenu à ajouter. Il fallait les laisser performer et bien faire à des championnats mondiaux chez eux. Il n’y a rien de plus difficile que de bien faire devant les siens. »

Depuis pékin 2008

La dernière fois que le Canada a présenté une équipe masculine au concours multiple, c’était à Pékin en 2008. Menés par nul autre que Kyle Shewfelt, les Canadiens avaient pris le neuvième échelon derrière la Roumanie. Depuis, l’équipe a souffert de quelques départs et de l’émergence de pays comme Cuba, l’Irlande et les Pays-Bas qui n’étaient même pas sur la mappe de la gymnastique.

Le directeur de l’équipe nationale, Tony Smith, se souvient très bien de cette dernière présence olympique. Décidé, non seulement vise-t-il le Japon, mais il assure que les hommes y seront dans le concours par équipe.

Durant les deux prochaines années, les instructeurs mettront l’accent sur les petits détails. Ils ne demanderont rien de moins que la perfection en appliquant les nouvelles règles du sport. Ils auront aussi à concocter des routines avec des degrés de difficulté plus élevés.

Autour d’un Québécois ?

Photo Agence QMI, Joel Lemay

Si tout se déroule tel qu’anticipé, l’équipe devrait s’articuler autour du Québécois René Cournoyer. Le jeune gymnaste de 20 ans porte déjà un bon bagage de compétitions internationales. Il est aussi sur les rangs en vue des prochains Jeux du Commonwealth qui auront lieu en Australie en avril prochain.

En vue de Tokyo, Smith cherche des gymnastes capables de performer à tous les appareils et des spécialistes afin d’amasser un maximum de points. Les membres actuels auront à conserver leur place. Le Lavallois William Émard pousse et entrera bientôt chez les séniors. Quatre gymnastes évoluant dans les rangs universitaires américains (NCAA) cognent aussi à la porte.

« Le Canada doit bâtir une équipe forte. C’est pourquoi les spécialités sont importantes, a expliqué le plus grand gymnaste de l’histoire canadienne, Kyle Shewfelt. Ces championnats donnent de l’expérience. Les gymnastes en ont gagné. Il y a plusieurs gars qui vont convoiter les postes. L’équipe doit avoir une bonne profondeur. Je pense notamment à Thierry Pellerin, il est le spécialiste du cheval d’arçons. Cet engin est généralement la faiblesse du Canada. Il faut donc assembler l’équipe et la faire progresser dans les prochaines années. »

L’audition finale se déroulera à Stuttgart, en Allemagne, lors des Championnats du monde 2019. Les 12 meilleures équipes au concours multiple gagneront leur billet vers la capitale du Japon. Si le Canada réussit à l’empocher, les espoirs seront grands.