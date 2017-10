Débuts d'Antony Auclair dans la NFL: son frère Adam a dû garder le secret

Antony Auclair a vécu son baptême en saison régulière de la NFL, jeudi soir, au grand plaisir de son frère Adam qui a dû garder le silence toute la semaine.

À LIRE AUSSI: Un baptême réussi dans la NFL pour Antony Auclair

Inscrit sur la formation de 53 joueurs au terme du camp d’entraînement, l’ailier rapproché des Buccaneers de Tampa Bay a été inséré dans la formation de 46 joueurs, jeudi, pour le duel face aux Patriots de la Nouvelle-Angleterre.

«J’ai hâte de m’en aller chez moi pour regarder le match, a raconté le demi défensif du Rouge et Or de l’Université Laval après l’entraînement de l’équipe, jeudi en début de soirée. Je le sais depuis lundi, mais c’était un secret que je devais garder pour moi. Seulement la famille était au courant.»

Photo d'archives, Daniel Mallard

Adam a changé d’allégeance pour ce duel où son frère est devenu le premier joueur dans l’histoire du Rouge et Or à disputer un match régulier dans la NFL. «J’ai toujours été un partisan des Patriots, a-t-il souligné, mais je me range derrière Antony et les Bucs. C’est impressionnant de savoir qu’Antony va affronter Tom Brady. C’est nice.»

Le demi défensif du Rouge et Or a communiqué avec son frère dans la journée. «Il m’a dit qu’il avait hâte d’embarquer sur le terrain, a-t-il confié. Je lui ai souhaité bon match. La discussion n’a pas été très longue puisqu’il avait des choses à faire et que moi j’avais des cours.»

Constantin fier

Glen Constantin était bien content qu’Auclair obtienne l’occasion de démontrer son savoir faire dans un match régulier. «C’est le point culminant qu’il dispute son premier match, a souligné l’entraîneur-chef des champions de la Coupe Vanier avant d’aller finaliser son alignement de 48 joueurs en prévision du match de samedi face au Vert & Or de l’Université de Sherbrooke. Il a franchi toutes les étapes et c’est la dernière ce soir (jeudi). On a suivi sa progression après sa signature comme agent libre, ses performances dans les parties présaison et sa sélection au sein de la formation de 53 joueurs.»

«C’est prestigieux d’avoir un ancien de notre programme sur un terrain de la NFL, d’ajouter Constantin qui a passé quelques journées au camp des Buccaneers en août. Je suis content et je suis fier pour Antony. Il mérite ce qui lui arrive. J’espère arriver à la maison et que le match ne soit pas terminé.»

Adam a regardé le match en compagnie de ses colocataires et de quelques autres coéquipiers à son appartement. Ses parents ont suivi l’action à la résidence de Notre-Dame-des-Pins en famille.