On part en voiture, en autobus, en avion ou en bateau, on se déplace en taxi ou en métro, on peut même faire un tour en ballon, mais on va à vélo ou à moto comme on va à cheval. Autrement dit, la préposition « en » est réservée aux moyens de transport dans lesquels on peut prendre place. Dans les autres cas, on emploie la préposition « à ». P. Girard, un lecteur, est tout à fait d’accord avec nous.