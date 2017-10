Et voilà, c’est reparti!

Après le duel de cet été entre Floyd Mayweather et Conor McGregor, on croyait ne plus entendre parler de scénarios farfelus de combat qui risque de tourner en véritable cirque. Or, voilà que l’ancienne gloire de la boxe George Foreman lance l’invitation suivante à l’acteur, spécialiste des arts martiaux et fervent partisan de Donald Trump Steven Seagal.