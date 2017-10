HOGUE, Lisette



À Montréal, le dimanche 1 octobre 2017 est décédée, à l'âge de 72 ans, Mme Lisette Hogue, épouse de M. Paul Allard.Outre son époux, elle laisse dans le deuil sa fille Karine (Jean-François Bernard), ses petits-enfants Émilie, Julianne et Nicolas, ses soeurs et frères, Pierrette, Huguette, Pierre (Denise), feu Pauline (Roland) et Gaston (Claire), ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele mardi 10 octobre 2017 de 18h30 à 21h30 et mercredi dès 10h.Les funérailles seront célébrées le mercredi 11 octobre 2017 à 12h en la chapelle du complexe.