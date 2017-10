Important réseau de production de cannabis démantelé en Montérégie

Les policiers de la Sûreté du Québec ont démantelé jeudi un important réseau de production de cannabis «bien implanté et bien structuré» dans le secteur de Vaudreuil-Soulanges, en Montérégie.

Six perquisitions ont été effectuées dans un entrepôt et cinq résidences situés dans les municipalités de Saint-Lazare, Saint-Polycarpe, Sainte-Marthe, Les Cèdres et L’Île-Perrot.

Les policiers ont procédé au démantèlement de quatre serres de production de cannabis et saisi près de 1300 plants de marijuana, 40 kg de cocottes de cannabis, environ 490 grammes de résine de cannabis, des armes longues, une arme prohibée et des chargeurs, trois véhicules, ainsi que plus de 34 000 $ en argent comptant.

Au total, 10 suspects – sept hommes et trois femmes – ont été épinglés lors de l’opération.

Huit d’entre eux devaient comparaître vendredi à Salaberry-de-Valleyfield sous des accusations de production et de trafic de stupéfiants.

L’opération était le fruit d’une enquête amorcée il y a à peine quelques semaines.