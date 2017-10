Je sors, je reste

JE SORS :

- CONCERT

Concert d’ouverture du Concours international d’orgue de Montréal

Photo courtoisie

La 10e édition du Concours international d’orgue de Montréal a débuté vendredi et la première épreuve éliminatoire aura lieu ce soir. Des juges internationaux sélectionneront 10 à 12 des vingt candidats entendus pour passer à la deuxième épreuve du concours. À noter que l’événement prévoit une programmation riche en musique, jusqu’au 21 octobre prochain. * Aujourd’hui à 13h et 19h à l’Église de l’Immaculée-Conception

- ÉVÉNEMENT

Humanorium : L’étrange fête foraine

Photo courtoisie

Dans le cadre du parcours et événement KM3 du Quartier des spectacles, L’étrange fête foraine Humanorium prend place dans la Place Émilie-Gamelin. Découvrez les tentes, les roulottes, le manège et plusieurs œuvres et artistes qui seront sur place, pour ce dernier rendez-vous extérieur. *Tous les jours jusqu’au 15 octobre à la Place Émilie-Gamelin

- THÉÂTRE

Last night I dreamt somebody loved me

Photo courtoisie

La metteure en scène et artiste en résidence à l’Usine C, présente sa nouvelle œuvre Last night I dreamt somebody loved me, dans laquelle l’acteur Éric Bernier est la tête d’affiche. Sur scène, se retrouve un acteur, quatre danseurs et un chien et le spectacle se questionne sur le narcissisme et la quête du bonheur. *Ce soir à 20h à l’Usine C

- CONCERT

Le Québec est-il raciste?

Photo courtoisie

Malgré les tensions raciales qui sévissent aux États-Unis, le Québec ne se rapproche pas du tout de cette réalité. Le cabaret animé par Djemila Benhabib le prouve. Il nous propose des numéros en chansons, en humour et en littérature par des artistes talentueux de chez nous, issus de diverses communautés culturelles. * Ce soir à 20h à la Cabaret du Lion d’Or

- DANSE

Rose of Jericho

Photo courtoisie

L’ancien danseur des Grands Ballets Canadiens, Andrew Skeels s’impose aujourd’hui comme chorégraphe avec sa compagnie Skeels Dance. Il présente en grande première la pièce Rose of Jericho, dans laquelle la danse classique, contemporaine et urbaine se marie. Les sept interprètes laissent donc place à une danse hybride sous les rythmes de la musique d’inspiration perse. * Ce soir à 19h30 à la Cinquième Salle – Place des Arts

JE RESTE

- ALBUM À ÉCOUTER

Notre Dame de Paris

Photo courtoisie

La magie de la comédie musicale Notre Dame de Paris renaît sur un nouvel album double. Près de 20 ans se sont écoulés, depuis la première du spectacle musicale et voilà que cet opus fait peau neuve avec une nouvelle monture qui présente 53 pistes. Laissez-vous emportez par les aires d’Esmeralda et de Quasimodo. *Sortie le 29 septembre

- DVD

Bon Cop Bad Cop 2

Photo courtoisie

Après un succès fulgurant au cinéma, la suite du premier film Bon Cop Bad Cop 2 est disponible en DVD. On retrouve l’agent québécois David Bouchard (interprété par Patrick Huard) qui fait équipe encore une fois avec son ancien partenaire Martin Ward pour démanteler un réseau de vols de voitures, qui cacherait beaucoup plus. *Sortie le 10 octobre

- TÉLÉ

Enquêteurs

Photo courtoisie

La production originale Enquêteurs retrace les enquêtes policières les plus marquantes du Québec, sous forme d’une série documentaire. Des reconstitutions et témoignages d’enquêteurs vedettes vous feront découvrir les coulisses des plus grandes fraudes, arnaques et meurtres qui sont survenus dans la province. *Ce soir à 21h sur les ondes de Addik.TV

Coup de cœur d’Anne-Lovely

MAGAZINE : Cook It

Photo courtoisie

L’entreprise québécoise de traiteur et de livraison à domicile Cook It lance aujourd’hui en kiosque son premier magazine À Table avec COOK IT, qui offre plus de 32 recettes testées et approuvés par les familles d’ici. Retrouvez également les recettes coups de cœur d’ambassadeurs connus comme Angela Price, Mitsou Gélinas et Etienne Boulay. Ce qu’on aime de ce magazine c’est surtout l’esthétique des photos qui donne vraiment l’eau à la bouche. De plus, plusieurs articles portant sur la gastronomie vous seront offerts. À noter que la revue de cuisine sera disponible que deux fois par année. *Sortie en kiosque le 6 octobre.