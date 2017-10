Le Drakkar rebondit à Rouyn-Noranda

Encore une fois, les hommes de Martin Bernard peuvent dire un gros merci à leur gardien de but Antoine Samuel, qui a de nouveau été superbe devant sa cage en repoussant 40 des 42 tirs en sa direction.

Les joueurs du Drakkar ne se sont toutefois pas laissés abattre et ont réagi de la bonne façon. Leur travail ardu a finalement rapporté, 14 minutes plus tard, quand Gabriel Fortier a nivelé le pointage avec son troisième filet de la campagne.

Le deuxième engagement a présenté du jeu plus décousu. Les locaux ont de nouveau bénéficié des meilleures chances de marquer, mais Antoine Samuel a refusé de céder sur les 14 rondelles dirigées contre lui.

« Il était important de bien réagir et de mettre en évidence l’identité de notre équipe. Les joueurs ont bien fait. L’ardeur et l’intensité au travail étaient meilleures et cela a donné un résultat positif », a commenté le pilote Martin Bernard.