Le secret de sa réussite

Après 15 ans de relation, Patrice Bélanger connaît aujourd’hui le secret non seulement de sa réussite en amour, mais de son bonheur. Et c’est sa conjointe, Marie-Claude Trottier, qui en serait la clé.

«C’est ma blonde, le secret. C’est elle, ma carte cachée. C’est grâce à elle que j’ai un peu de confiance en moi. Elle me propulse toujours vers l’avant et elle croit beaucoup plus en moi que je crois en moi-même», témoigne l’animateur de Sucré salé, lors de la première de la pièce La mort d’un commis voyageur au Théâtre du Rideau Vert, jeudi soir.

«Mon secret aussi, c’est la communication et l’introspection, personnelle et de couple. Il ne faut pas avoir peur de prendre un pas de recul pour comprendre ce que l’on peut faire de mieux. On est encore les deux très admiratifs l’un de l’autre. Ça va très bien. On est très chanceux», confie-t-il.