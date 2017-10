Les Indians portent un dur coup aux Yankees

Yan Gomes a frappé un simple qui a permis à Austin Jackson de croiser le marbre en fin de 13e manche pour procurer un gain de 9-8 aux Indians face aux Yankees de New York, vendredi soir, à Cleveland.

Les Indians mènent maintenant la série de sections 2-0 et pourraient y mettre fin dimanche, à New York.

C’est Dellin Betances (0-1) qui se trouvait sur la butte pour les Yankees lorsque Gomes a frappé le coup sûr de la victoire.

Un festival de longues balles

Le receveur des Yankees Gary Sanchez a frappé la première longue balle de la rencontre, dès la première manche, alors que le voltigeur Aaron Judge se trouvait déjà sur les sentiers.

Sanchez est devenu le plus jeune receveur de l’histoire des Yankees à frapper un coup de canon lors des séries éliminatoires.

Les Indians n’ont toutefois pas perdu de temps pour ramener les deux équipes à la case départ. Carlos Santana a frappé un simple au champ gauche qui a permis à Francisco Lindor et à Jose Ramirez de croiser la plaque.

Jason Kipnis a donné les devants aux favoris de la foule, en deuxième manche avec un simple bon pour un point.

Troisième manche explosive

Les Bombardiers du Bronx ont ajouté quatre points au tableau indicateur, lors de leur troisième tour au bâton. Starlin Castro a placé la balle en lieu sûr pour permettre à Sanchez de croiser la plaque.

Aaron Hicks a par la suite cogné son premier circuit des éliminatoires. Castro et Greg Bird étaient sur les sentiers, lorsque Hicks a étiré les bras.

Bird a lui aussi participé à la fête en frappant un coup sûr de quatre coussins.

L’effet Lindor

Alors que les Yankees semblaient se diriger vers un gain relativement facile, Francisco Lindor est venu briser les plans des visiteurs.

Lindor a claqué un grand chelem qui a permis aux Indians de réduire l’écart à 8-7. Il s’agit du cinquième grand chelem de l’histoire des Indians, en séries éliminatoires.

C’est Jay Bruce qui a forcé la présentation de manches supplémentaires, lorsqu’il a envoyé une balle dans les gradins, au huitième tour au bâton des siens.

Le partant Corey Kluber n’a pas connu le départ espéré. Il a été retiré du match après seulement deux manches et deux tiers. Il a accordé sept coups sûrs et six points.

Josh Tomlin (1-0) a mérité la victoire pour les Indians.

Du côté des Yankees, CC Sabathia a bien fait. Il a concédé seulement trois coups sûrs et quatre points en cinq manches et un tiers.

Dans la victoire, Cleveland a toutefois perdu les services du puissant cogneur Edwin Encarnacion.

L’ancien des Blue Jays de Toronto s’est blessé à la cheville droite en tentant de toucher rapidement au deuxième coussin. Il a pris quelques minutes avant de se relever et a dû être escorté hors du terrain.