L'opéra de Denis Villeneuve

L’histoire de Blade Runner, l’original, tenait sur un carton d’allumettes : cinq robots à l’apparence humaine quittaient une planète éloignée et venaient sur Terre.

Harrison Ford devait les tuer.

Point final.

C’était un drame policier déguisé en film de science-fiction.

Il y avait le détective cynique et désabusé, la femme fatale, le store, le ventilateur, le quartier chinois... Ne manquait que Humphrey Bogart.

Denis Villeneuve a décidé de prendre ce thriller qui n’avait pas une once de graisse et qui durait moins de deux heures et de lui donner plus d’ampleur, plus de profondeur.

Comme s’il prenait une super bonne toune pop de 2 minutes 33 secondes pour en faire un opéra.

Avec tous les avantages et les inconvénients qu’une telle opération comporte.

Côté avantages : le film — une fable philosophique élégiaque — est visuellement splendide, encore plus riche, plus « large », plus lyrique. Certaines scènes sont tout simplement époustouflantes, de véritables morceaux de bravoure (dont une bagarre épique mettant en scène... Elvis !)...

Côté inconvénients : un rythme hyper lent et des dialogues pompeux et prétentieux sur « le sens de la vie » et tutti quanti. Toutes les scènes avec Jared Leto sont boursouflées et d’une insupportable lourdeur... Comme si ses répliques étaient écrites en majuscules afin de souligner « l’importance » de ses propos...

Bref, c’est magnifique (Villeneuve est un GRAND réalisateur qui maîtrise parfaitement son art), mais emphatique, affecté et parfois même ronflant.

--

PS: Vous devez absolument voir le premier avant de voir le deuxième, car vous ne comprendrez pas grand-chose... C’est une vraie suite...